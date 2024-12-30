انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(1) سموحة.. زد (1)-(1) بتروجيت

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

زد ضد إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وسموحة، وعلى الجانب الآخر زد وبتروجت.

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فاركو ضد سموحة

انتهت

ق 80: جووول زهير المترجي بعد تسديدة أرضية سكنت المرمى.

ق 55: جووول عمرو ناصر من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: جووول دوكو دودو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية.

بداية المباراة

زد ضد بتروجت

ق 90+6: جووول شادي حسين بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 90: جووول إسلام هشام

طرد مجدي عبد العاطي مدرب زد وسيد عيد مدرب بتروجت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

زد
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