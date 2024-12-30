انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(1) سموحة.. زد (1)-(1) بتروجيت
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وسموحة، وعلى الجانب الآخر زد وبتروجت.
-------------------------------
فاركو ضد سموحة
انتهت
ق 80: جووول زهير المترجي بعد تسديدة أرضية سكنت المرمى.
ق 55: جووول عمرو ناصر من ركلة جزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 19: جووول دوكو دودو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية.
بداية المباراة
زد ضد بتروجت
ق 90+6: جووول شادي حسين بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 90: جووول إسلام هشام
طرد مجدي عبد العاطي مدرب زد وسيد عيد مدرب بتروجت
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
نرشح لكم
كالوشا: تلقيت اتهامات بتعمد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي الشريعي: بند في عقد محمد حمدي يتيح لنا الحصول على 8 ملايين.. وأهدرنا الفوز ضد الأهلي رغم إهداره ضربة جزاء.. رئيس إنبي يصرف مكافأة لـ كالوشا في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويعود للانتصارات خبر في الجول – غزل المحلة يفاوض الترجي لاستعارة معتز زدام مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء مؤتمر كولر: لم نلعب بالشكل الذي اتفقت عليه مع اللاعبين