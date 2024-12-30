سلة – دون انتظار الكبار.. سيدات الأهلي أبطال دوري المرتبط أمام سبورتنج

توج فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات بلقب الدوري المصري المرتبط لعام 2024 بعد التغلب على سبورتنج السكندري في النهائي.

وكان فريق الكبار في الأهلي فاز على سبورتنج في لقاء الذهاب وكذلك فريق الناشئين.

وفاز أيضا فريق الناشئين على سبورتنج في إياب النهائي بنتيجة 58-23.

ليحقق الأهلي لقب البطولة دون الانتظار لنتيجة مباراة الفريق الأول ضد سبورتنج التي تقام بعد قليل.

وتقام مباريات النهائي على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوج فريق سبورتنج بلقب الدوري المرتبط للسيدات في العام الماضي 2023 بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

وكان الأهلي فاز بلقب الدوري المرتبط 2024 للرجال بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.