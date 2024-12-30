مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

محمد إسماعيل مدرب إنبي

يرى محمد إسماعيل المدير الفني لـ إنبي أن فريق الأهلي يشعر بالإحباط كلما قاربت المباراة على الانتهاء بسبب ضغط الجمهور.

تعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

وقال إسماعيل لقناة أون تايم سبورتس 1: "نتيجة التعادل مع الأهلي جيدة، لكن كنا قريبين من الحصول على نقاط المباراة بإهدار ركلة الجزاء".

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وأضاف "اللاعبون نفذوا جميع ما طلبته في المحاضرة الفنية وأشكرهم على مجهودهم الوفير".

وشدد "كلما قاربت المباراة على الانتهاء، كلما يحدث إحباط للاعبي الأهلي بسبب ضغط الجمهور".

وواصل "خططنا لإغلاق المساحات على أطراف الأهلي وفي العمق على محمد مجدي أفشة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أدخلت أحمد أمين قفة ورفيق كابو من أجل التحولات وكنا جيدين".

وأنهى حديثه قائلا: "تعادلنا مباراتين ضد زد والأهلي، وسنحاول الفترة المقبلة تحقيق الفوز".

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على إنبي خلال آخر 3 مباريات بينهما في الدوري، وانتهت جميعها بالتعادل.

الأهلي إنبي محمد إسماعيل الدوري المصري
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