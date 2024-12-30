ميكالي يعلن رحيله عن منتخب الشباب

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب مصر للشباب بعد إبلاغه من قبل اتحاد الكرة المصري بفسخ تعاقده.

وكشف ميكالي عن رحيله عن تدريب منتخب مصر في بيان مرسل للصحفيين.

وجاء بيان ميكالي كالآتي:

أبلغني الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم رسميا بقراره فسخ عقد العمل الذي وقعته في أكتوبر الماضي والذي يستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

قبل أسبوعين اتصل بي الاتحاد المصري لكرة القدم وطلب مني تقليص العقد بسبب الصعوبات المالية، وافقت على الفور على المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025 ولكن بعد ذلك طلب الاتحاد المصري تخفيضا أكبر بكثير.

أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي في العامين ونصف العام الماضيين

لقد كان شرفا لي أن أدرب المنتخب الأولمبي وأن أصل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس

بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد وأترك فريق 2005 المتأهل لكأس الأمم الإفريقية للشباب في طريقه للتأهل للأولمبياد القادمة

كما أترك إرثا للعديد من اللاعبين الشاب الذين يلعبون الآن بانتظام مع المنتخب الأول المصري والعديد من الآخرين لأنديهم

أخيرا لابد أن أتوجه بالشكر إلى الشعب المصري، أنتم السبب الرئيسي وراء عدم رغبتي في أن يكون هذا وداعا، بل أن أتلقي بكم قريبا

ووقع ميكالي عقدًا مع اتحاد الكرة في سبتمبر 2024 لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.

وكان ميكالي قد قاد منتخب مصر الأولمبي للحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

وقاد ميكالي منتخب مصر للشباب للوصول إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي ستقام بشهر إبريل المقبل بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت بمصر.

وتواجد بعقد ميكالي مع منتخب مصر شرط جزائي بقيمة 3 أشهر من راتبه.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.