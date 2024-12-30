مؤتمر كولر: لم نلعب بالشكل الذي اتفقت عليه مع اللاعبين

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:29

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر

أرجع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعادل فريقه مع إنبي إلى عدم تنفيذ تعليماته من قبل اللاعبين في المباراة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "لم نلعب بالشكل الذي اتفقنا عليه مع اللاعبين وكان يجب أن نقدمه".

وأضاف "عندما تلعب ضد فريق به 10 لاعبين يقفون أمام منطقة الجزاء يكون من الصعب جدا اختراق دفاعه ويجب أن نصنع نحن الفرص ولم نفعل ذلك أو خلقنا عدة فرص ولكن بشكل غير كافي".

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وأتم تصريحاته "لعبنا على الأطراف قليلا ولذلك ظهر أداء الفريق بهذا الشكل في المباراة واللاعبين لم ينفذوا ما طلبناه منهم".

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على إنبي خلال آخر 3 مباريات بينهما في الدوري، وانتهت جميعها بالتعادل.

الأهلي مارسيل كولر إنبي الدوري المصري
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