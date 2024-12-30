لا فوز للأحمر على البترولي للمرة الثالثة.. الأهلي يسقط في فخ التعادل مع إنبي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:07

كتب : عمرو عبد المنعم

مباراة الأهلي وإنبي

تعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على إنبي خلال آخر 3 مباريات بينهما في الدوري، وانتهت جميعها بالتعادل.

وصف المباراة

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جاء الشوط الأول منخفض المستوى دون أي خطورة حقيقية من الفريقين، وكانت أبرز فرصة في الدقيقة 42 بتسديدة من وسام أبو علي في منتصف المرمى أمسك بها الحارس رضا السيد.

في الشوط الثاني بدأ الأهلي محاولاته ولكن أيضا دون خطورة حقيقية.

وتوغل إمام عاشور داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ذهبت بعيدا عن المرمى.

ثم سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ذهبت في منتصف المرمى وأمسك بها الحارس بسهولة.

وأجرى كولر تبديل مزدوج في الدقيقة 64 بنزول حسين الشحات وسمير محمد بدلا من بيرسي تاو ومروان عطية.

ثم شارك الثنائي كريم الدبيس وعمر الساعي بدلا من يحيى عطية الله وأفشة في الدقيقة 80.

ومن هجمة مرتدة حصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد لمسة يد على ياسر إبراهيم.

وتقدم أحمد كالوشا لتسديد ركلة الجزاء لكنه نفذها بطريقة غريبة خارج المرمى مهدرا فرصة التقدم.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل.

الأهلي إنبي الدوري المصري
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