لم يلعب مطلقا.. نابولي يفسخ عقد ماريو روي بالتراضي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

ماريو روي - نابولي

أعلن نادي نابولي فسخ عقد لاعبه ماريو روي بالتراضي.

ووجه نابولي عبر موقعه الرسمي الشكر للظهير البرتغالي على الـ7 أعوام التي قضاهم رفقة النادي.

ويبدو أن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق لم يقتنع تماما بروي، إذ لم يشركه مطلقا في أي مباراة رسمية خلال الموسم الجاري.

ولم يتعرض روي إلى أي إصابة في الموسم الحالي لتمنعه من المشاركة.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على بطولتين مع نابولي وهما كأس إيطاليا موسم 2019-2020 والدوري الإيطالي في 2022-2023.

وكذلك توج مع البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية في 2019.

وانضم روي إلى نابولي في صيف 2017 قادما من روما على سبيل الإعارة مقابل 3.7 مليون يورو مع أحقية الشراء.

وفعل نابولي بند أحقية الشراء في شتاء 2018 ليستمر مع نابولي.

ويحتل نابولي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 بالتساوي مع أتالانتا المتصدر.

ماريو روي الدوري الإيطالي كونتي نابولي
نرشح لكم
أنشيلوتي يكشف حقيقة إمكانية استعادة نيكو باز مع ريال مدريد تشكيل تشيلسي - لا جاكسون ولا سانشيز.. نكونكو يقود الهجوم أمام رفاق سام مرسي سلوت: صلاح أفضل لاعب في العالم وفقا للأرقام بعد 3 أشهر.. تقرير: ويليان يقترب من فسخ عقده مع أولمبياكوس رومانو: استبعاد دانيلو من قائمة يوفنتوس المشاركة في السوبر الإيطالي رسميا - كونسيساو مديرًا فنيا لـ ميلان آس: يوفنتوس يرغب في ضم ثنائي دفاع برشلونة تقرير: أرسنال يتقدم على منافسيه في صراع ضم مرموش
أخر الأخبار
أنشيلوتي يكشف حقيقة إمكانية استعادة نيكو باز مع ريال مدريد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل تشيلسي - لا جاكسون ولا سانشيز.. نكونكو يقود الهجوم أمام رفاق سام مرسي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل فسخ تعاقد ميكالي 21 دقيقة | الكرة المصرية
سلوت: صلاح أفضل لاعب في العالم وفقا للأرقام 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – غزل المحلة يفاوض الترجي لاستعارة معتز زدام 58 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - فاركو (0)-(0) سموحة.. زد (0)-(0) بتروجيت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
سلة – دون انتظار الكبار.. سيدات الأهلي أبطال دوري المرتبط أمام سبورتنج ساعة | كرة سلة
مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم