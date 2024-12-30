لم يلعب مطلقا.. نابولي يفسخ عقد ماريو روي بالتراضي

أعلن نادي نابولي فسخ عقد لاعبه ماريو روي بالتراضي.

ووجه نابولي عبر موقعه الرسمي الشكر للظهير البرتغالي على الـ7 أعوام التي قضاهم رفقة النادي.

ويبدو أن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق لم يقتنع تماما بروي، إذ لم يشركه مطلقا في أي مباراة رسمية خلال الموسم الجاري.

ولم يتعرض روي إلى أي إصابة في الموسم الحالي لتمنعه من المشاركة.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على بطولتين مع نابولي وهما كأس إيطاليا موسم 2019-2020 والدوري الإيطالي في 2022-2023.

وكذلك توج مع البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية في 2019.

وانضم روي إلى نابولي في صيف 2017 قادما من روما على سبيل الإعارة مقابل 3.7 مليون يورو مع أحقية الشراء.

وفعل نابولي بند أحقية الشراء في شتاء 2018 ليستمر مع نابولي.

ويحتل نابولي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 بالتساوي مع أتالانتا المتصدر.