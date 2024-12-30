لم يلعب مطلقا.. نابولي يفسخ عقد ماريو روي بالتراضي
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 18:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي فسخ عقد لاعبه ماريو روي بالتراضي.
ماريو روي
النادي : لاعب حر
ووجه نابولي عبر موقعه الرسمي الشكر للظهير البرتغالي على الـ7 أعوام التي قضاهم رفقة النادي.
Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra. 💙 pic.twitter.com/BtjgP3luwJ— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2024
ويبدو أن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق لم يقتنع تماما بروي، إذ لم يشركه مطلقا في أي مباراة رسمية خلال الموسم الجاري.
ولم يتعرض روي إلى أي إصابة في الموسم الحالي لتمنعه من المشاركة.
وحصل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على بطولتين مع نابولي وهما كأس إيطاليا موسم 2019-2020 والدوري الإيطالي في 2022-2023.
وكذلك توج مع البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية في 2019.
وانضم روي إلى نابولي في صيف 2017 قادما من روما على سبيل الإعارة مقابل 3.7 مليون يورو مع أحقية الشراء.
وفعل نابولي بند أحقية الشراء في شتاء 2018 ليستمر مع نابولي.
ويحتل نابولي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 بالتساوي مع أتالانتا المتصدر.