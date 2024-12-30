دوري NBA – ليبرون يتم عامه الـ40.. تعرف على أرقامه التاريخيه

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أتم ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز وأسطورة دوري NBA لكرة السلة الأمريكية عامه رقم 40.

ويلعب ليبرون جيمس في دوري NBA للموسم رقم 21 على التوالي هذا الموسم.

وبدأ ليبرون مسيرته مع فريق كليفلاند كافاليرز في عام 2003 وحتى 2010 قبل أن ينضم إلى ميامي هيت.

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وحقق ليبرون لقب دوري NBA مع ميامي هيت مرتين، قبل أن يعود إلى كليفلاند ويحقق معه اللقب مرة.

وأخيرا انتقل ليبرون إلى لوس أنجلوس ليكرز الذي حقق معه لقب NBA للمرة الرابعة في تاريخه.

وإليكم أبرز أرقام ليبرون جيمس في دوري NBA:

بطل الدوري 4 مرات

أفضل لاعب في الدوري (MVP) 4 مرات

أفضل لاعب في نهائي الدوري 4 مرات

المشاركة في مباراة كل النجوم 20 مرة

أفضل لاعب في مباراة كل النجوم 3 مرات

أفضل لاعب شاب في NBA مرة

ذهبية الأولمبياد 3 مرات

أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ NBA

أكثر لاعب لعبا للدقائق في تاريخ NBA

بكل كأس NBA مرة

أفضل لاعب في نهائي كأس NBA مرة

ليبرون جيمس NBA لوس أنجلوس ليكرز
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