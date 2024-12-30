بعد 3 أشهر.. تقرير: ويليان يقترب من فسخ عقده مع أولمبياكوس

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 17:56

كتب : FilGoal

ويليان

يقترب ويليان لاعب أولمبياكوس من فسخ عقده مع ناديه.

وحسب الصحفي البرازيلي أندري هيرنان، فإن ويليان طلب فسخ عقده مع أولمبياكوس لعدم تأقلمه مع طريقة لعب الفريق.

وكشف هيرنان أن رغبة الجناح البرازيلي هي البقاء في أوروبا ولا يريد العودة إلى الدوري البرازيلي.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد ويليان بنهاية الموسم الجاري مع النادي اليوناني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 11 مباراة مع فريقه وصنع هدفا بدون التسجيل مطلقا.

ولعب ويليان 499 دقيقة فقط مع أولمبياكوس في جميع البطولات.

وانضم ويليان إلى حامل لقب دوري المؤتمرات في 2 سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر.

ورحل ويليان عن صفوف أرسنال نحو كورينثيانز البرازيلي في أغسطس 2021 بعدما فسخ تعاقده مع النادي اللندني.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ويليان أولمبياكوس البرازيل تشيلسي
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