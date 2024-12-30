رومانو: استبعاد دانيلو من قائمة يوفنتوس المشاركة في السوبر الإيطالي

استبعد تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس دانيلو قائد الفريق من خوض بطولة السوبر الإيطالي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن موتا قرر استبعاد دانيلو من قائمة الفريق المشاركة في بطولة السوبر الإيطالي.

وأوضح رومانو أن سبب استبعاد المدافع البرازيلي هو خروجه من حسابات المدرب الإيطالي وعرضه للبيع.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر الإيطالي في الرياض.

وكان رومانو قد كشف من قبل أن يوفنتوس أخبر قائده بعرضه للبيع في يناير المقبل لعدم الحاجة له.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

ويوجد بند في عقد دانيلو يتيح له التجديد تلقائا حسب تحت شروط مرتبطة بالأداء.

وتأتي رغبة السيدة العجوز في بيع دانيلو بالرغم من مشاركته في 16 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ويعتبر يوفنتوس هو أكثر فريق شارك دانيلو رفقته مباريات بواقع 213 لقاء.

وسجل دانيلو طوال مسيرته مع يوفنتوس 9 أهداف وصنع 14 آخرين.

وحصل دانيلو مع يوفنتوس على بطولة الدوري الإيطالي والسوبر المحلي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا.

وسيلاقي يوفنتوس منافسه ميلان في دور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لـ سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان الجديد بعد إقالة باولو فونسيكا عقب التعادل مع روما بهدف لكل فريق.