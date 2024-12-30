دوري المحترفين - دجلة يواصل مطاردة المقاولون.. وتعادل أسوان وبلدية المحلة

اختتمت اليوم الإثنين مواجهات الجولة الـ15 من دوري المحترفين، والتي شهدت فوز وادي دجلة خارج أرضه أمام ديروط ليواصل مطاردة المقاولون العرب على الصدارة، ووي صاحب المركز الثاني.

سبورتنج 0-1 الترسانة

انتصر الترسانة على سبورتنج بهدف دون رد سجله اوجستن اوتو.

ارتفع رصيد الترسانة إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد سبورتنج عند 11 نقطة في المركز الـ18.

بلدية المحلة 1-1 أبو قير للأسمدة

تعادل بلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق.

تقدم محمود كشلط لأبو قير وتعادل أحمد الشامي للبلدية.

بلدية المحلة يتواجد في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السادس برصيد 24 نقطة.

بترول أسيوط 1-3 السكة الحديد مودرن

فاز السكة الحديد مودرن خارج ملعبه على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ12.

فيما يحتل بترول أسيوط المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ديروط 0-2 وادي دجلة

فاز وادي دجلة على ديروط سجل لدجلة محمد عبد العاطي وإسلام كانو.

ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي ديروط في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

أسوان 1-1 راية

تعادل أسوان أمام ضيفه راية بهدف لكل فريق.

أسوان رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتقى راية للمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.