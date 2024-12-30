انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) بيراميدز

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - بيراميدز - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 100: جووول دودو الجباس بعد تسديدة مقوسة رائعة

ق 96: إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 94: جووول دودو الجباس بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي حارس المرمى لتسديدة.

ق 87: عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة مباشرة ترتطم في القائم.

ق 65: اعتراضات من لاعبي الجونة للحصول على ضربة جزاء بعد لمسة يد على علي جبر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري بيراميدز الجونة
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