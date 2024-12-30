انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) بيراميدز
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت
ق 100: جووول دودو الجباس بعد تسديدة مقوسة رائعة
ق 96: إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.
ق 94: جووول دودو الجباس بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي حارس المرمى لتسديدة.
ق 87: عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة مباشرة ترتطم في القائم.
ق 65: اعتراضات من لاعبي الجونة للحصول على ضربة جزاء بعد لمسة يد على علي جبر.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
مباراة متوازنة بين الفريقين.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويعود للانتصارات خبر في الجول – غزل المحلة يفاوض الترجي لاستعارة معتز زدام انتهت الدوري المصري - فاركو (2)-(1) سموحة.. زد (1)-(1) بتروجيت مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء مؤتمر كولر: لم نلعب بالشكل الذي اتفقت عليه مع اللاعبين الجباس ينتصر على تقنية الفيديو.. بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على الجونة لا فوز للأحمر على البترولي للمرة الثالثة.. الأهلي يسقط في فخ التعادل مع إنبي