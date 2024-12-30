انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 100: جووول دودو الجباس بعد تسديدة مقوسة رائعة

ق 96: إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 94: جووول دودو الجباس بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي حارس المرمى لتسديدة.

ق 87: عبد الرحمن مجدي يسدد ركلة حرة مباشرة ترتطم في القائم.

ق 65: اعتراضات من لاعبي الجونة للحصول على ضربة جزاء بعد لمسة يد على علي جبر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل