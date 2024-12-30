انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام الأهلي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام سموحة تقام في السابع من يناير، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 89: ركلة جزاء تضيع بغرابة

ق 87: ركلة جزاااء لإنبي

ق 80: نزول كريم الدبيس وعمر الساعي بدلا من أفشة ويحيى عطية الله

ق 73: ضغط أحمر قوي

ق 64: نزول حسين الشحات وسمير محمد بدلا من بيرسي تاو ومروان

ق 57: تسديدة جديدة من إمام عاشور وسط المرمى

ق 50: تسديدة من إمام عاشور

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: فرصة من وسام أبو علي

انطلاق المباراة