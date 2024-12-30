التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - المصري ضد بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة السابقة من بطولة الدوري، والمقررة على ملعب خالد بشارة.

وأجرى المدرب الكرواتي 3 تبديلات عن التشكيل الذي خاض به مواجهة فاركو الأخيرة وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

وقرر يورتشيتش عدم البدء بـ فيستون ماييلي، وكريم حافظ، وإبراهيم عادل، ودفع بدلا منهم بـ علي جابر، وبلاتي توريه، ويوسف أوباما.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز صرح: "هناك قرار باستبعاد إبراهيم عادل من مباراة الجونة وسنقرر عقب المباراة موعد عودته".

أما علاء عبد العال مدرب الجونة فقرر البدء بثلاثي هجومي حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أليو جاتا - أحمد العش - أحمد مجدي - بلال السيد

الوسط: عبد الجواد محمد - نور السيد

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - أرنو راندريانانتيناينا

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يحل الجونة في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

بيراميدز الجونة الدوري
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