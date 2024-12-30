التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة السابقة من بطولة الدوري، والمقررة على ملعب خالد بشارة.

وأجرى المدرب الكرواتي 3 تبديلات عن التشكيل الذي خاض به مواجهة فاركو الأخيرة وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

وقرر يورتشيتش عدم البدء بـ فيستون ماييلي، وكريم حافظ، وإبراهيم عادل، ودفع بدلا منهم بـ علي جابر، وبلاتي توريه، ويوسف أوباما.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز صرح: "هناك قرار باستبعاد إبراهيم عادل من مباراة الجونة وسنقرر عقب المباراة موعد عودته".

أما علاء عبد العال مدرب الجونة فقرر البدء بثلاثي هجومي حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أليو جاتا - أحمد العش - أحمد مجدي - بلال السيد

الوسط: عبد الجواد محمد - نور السيد

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - أرنو راندريانانتيناينا

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يحل الجونة في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.