وكيله لـ في الجول: ميكالي وافق على تخفيض راتبه

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

كشف كايو زيلير وكيل روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب على أن المدرب البرازيلي قد وافق على تخفيض راتبه.

وقال زيلير في تصريحات لـ FilGoal.com: "الاتحاد المصري طلب من روجيرو ميكالي تخفيض راتبه وبالفعل وافق على تخفيض 120 ألف دولار خلال عام 2025 ولكن الاتحاد يرغب في المزيد".

وتابع "حتى الآن أستطيع أن أؤكد أن عقد ميكالي ساري مع منتخب مصر للشباب".

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ووقع ميكالي عقدًا مع اتحاد الكرة في سبتمبر 2024 لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.

وكان ميكالي قد قاد منتخب مصر الأولمبي للحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

وقاد ميكالي منتخب مصر للشباب للوصول إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي ستقام بشهر إبريل المقبل بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت بمصر.

ويتواجد بعقد ميكالي مع منتخب مصر شرط جزائي بقيمة 3 أشهر من راتبه.

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

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