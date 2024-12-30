تشكيل الأهلي - عودة شوبير.. وكوكا وأفشة أساسيان أمام إنبي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:02

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - أحمد نبيل كوكا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأجرى كولر 5 تبديلات في تشكيل الفريق عن المواجهة السابقة أمام المصري، فدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ورامي ربيعة بدلا من أشرف داري، وأكرم توفيق بدلا من عمر كمال، وأحمد نبيل كوكا بدلا من عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة بدلا من حسين الشحات.

وشهدت المباراة عودة مصطفى شوبير ليحرس مرمى الأهلي للمرة الأولى منذ 30 يوما حيث تعود المواجهة الأخيرة التي شارك فيها أمام البنك الأهلي في الأول من ديسمبر.

أخبار متعلقة:
محمود بسيوني حكما لـ إنبي والأهلي.. وعودة محمد عادل لمباريات الدوري سامي: نستطيع التتويج بالدوري إذا تواجد العدل.. والبطولات ليست حكرا على الأهلي والزمالك طه عزت يكشف سبب عدم حرمان الزمالك من الجماهير وعدم إلغاء تأجيل مباراة الأهلي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو - إمام عاشور - وسام أبو علي

ويجلس على دكة البدلاء: حمزة علاء - حسين الشحات - أشرف داري - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد - كريم الدبيس.

وتم استبعاد كل من: محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني - يوسف أيمن - كريم فؤاد - علي معلول - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمود كهربا

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام سموحة تقام في السابع من يناير.

بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

الأهلي إنبي مصطفى شوبير
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة الاتحاد السكندري يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الزمالك التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة "سقطت نتيجة الاحتكاك".. لاعب الاتحاد يرد على واقعة طرده أمام الزمالك سامي: نستطيع التتويج بالدوري إذا تواجد العدل.. والبطولات ليست حكرا على الأهلي والزمالك هاني سعيد: نتحفظ على قرارات لحنة الانضباط.. وموقفنا من ضم زيزو جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين
أخر الأخبار
دوري المحترفين - دجلة يواصل مطاردة المقاولون.. وتعادل أسوان وبلدية المحلة 2 دقيقة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الأهلي يعلن انتقال عبد الله عبد السلام إلى السويحلي الليبي 39 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة 48 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: ميكالي وافق على تخفيض راتبه مع منتخب مصر للشباب.. والعقد مستمر حتى الآن 49 دقيقة | منتخب مصر
دي بروين: أتمنى أن تتحسن لياقتي البدنية 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري