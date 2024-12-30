تشكيل الأهلي - عودة شوبير.. وكوكا وأفشة أساسيان أمام إنبي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأجرى كولر 5 تبديلات في تشكيل الفريق عن المواجهة السابقة أمام المصري، فدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ورامي ربيعة بدلا من أشرف داري، وأكرم توفيق بدلا من عمر كمال، وأحمد نبيل كوكا بدلا من عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة بدلا من حسين الشحات.

وشهدت المباراة عودة مصطفى شوبير ليحرس مرمى الأهلي للمرة الأولى منذ 30 يوما حيث تعود المواجهة الأخيرة التي شارك فيها أمام البنك الأهلي في الأول من ديسمبر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو - إمام عاشور - وسام أبو علي

ويجلس على دكة البدلاء: حمزة علاء - حسين الشحات - أشرف داري - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد - كريم الدبيس.

وتم استبعاد كل من: محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني - يوسف أيمن - كريم فؤاد - علي معلول - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمود كهربا

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام سموحة تقام في السابع من يناير.

بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.