رسميا - كونسيساو مديرًا فنيا لـ ميلان
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 15:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميا تعيين سيرجيو باولو كونسيساو مديرا فنيا للفريق.
وكشف ميلان عبر موقعه الرسمي مدة التعاقد مع المدرب الجديد التي تمتد حتى 30 يونيو 2026.
ورحل باولو فونسيكا عن تدريب ميلان بعد التعادل أمام روما بهدف لمثله مساء الإثنين في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.
وخاض فونسيكا مع ميلان 24 مباراة في كافة البطولات حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر في مثلهم.
ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة في المركز الثامن.
ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس يوم 3 يناير المقبل في نصف نهائي السوبر الإيطالي في المقررة في العاصمة السعودية الرياض.
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