"سقطت نتيجة الاحتكاك".. لاعب الاتحاد يرد على واقعة طرده أمام الزمالك

عقّب عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري على واقعة طرده في مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وأوضح عبد الغني عبر صفحته على فيسبوك: "لن أذكر أي مبررات للخسارة، ولكني لم أقم بأي تجاوز خلال الكرة التي حصلت فيها على البطاقة الصفراء الأولى".

واستنكر لاعب الاتحاد ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء خاصة أن لديه بطاقة صفراء أولى: "هناك احتكاك حدث وطبيعي أن أسقط بدون تفكير، فلماذا حصلت على إنذار ثان".

وخسر الاتحاد السكندري أمام الزمالك 2-0 في الجولة السابعة.

وشهدت المباراة طرد عبد الغني محمد لاعب الاتحاد بالإنذار الثاني بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء، قبل هدفي الأبيض.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.