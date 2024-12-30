يونس محمود: أتحمل مسؤولية خسارة العراق أمام السعودية

رد يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي على خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج.

وأوضح يونس في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية: "أطالب الإعلام والجماهير بالهدوء، خاصة وأن كل محطة ولها حساباتها الخاصة".

واعترف نائب رئيس الاتحاد العراقي بتحمله نتيجة الخسارة "أنا قائد وأتحمل الهجوم الذي صار ضدي وتحدثت مع اللاعبين وأبلغتهم أنني المسؤول عن الهزيمة وعلينا النظر إلى الأمام".

وانتصر منتخب السعودية على العراق بنتيجة 3-1 وتأهل لنصف نهائي خليجي 26 لمواجهة عمان.

وكان يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قد ضحك بسخرية عند سؤاله بشأن قدرة السعودية على التتويج بالبطولة.

ورفض محمود الاعتذار بداعي أنه لم يسخر من أحد ولا يوجد شخص من شأنه أن يمنعه من الضحك.

وتأهل منتخب السعودية بصحبة البحرين للدور نصف النهائي بالفوز على العراق متذيل الترتيب وحرمه من التأهل، فيما أتى منتخب اليمن ثالثا بنفس رصيد العراق.