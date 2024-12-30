آس: يوفنتوس يرغب في ضم ثنائي دفاع برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود رغبة داخل نادي يوفنتوس في التعاقد مع رونالد أراوخو أو أندرياس كريستينسن ثنائي دفاع برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب يوفنتوس في تدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات خاصة بعد إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويحتاج برشلونة لكسب الأموال للخروج من أزمته المالية الحالية ولذلك فقد يضطر للموافقة على خروج أحد قلبي الدفاع.

وعاد كلا من أراوخو وكريستسينسن من الإصابة مؤخرا وأصبح الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات.

إصابة كريستنسن كانت سببا في تمكن برشلونة من تسجيل داني أولمو كلاعب للفريق في الصيف الماضي ولكن بعد عودته من الإصابة أصبح النادي غير قادر على تسجيل أولمو من جديد.

وقد يلجأ يوفنتوس للتعاقد مع أي من الثنائي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وهي الصيغة الأقرب لإتمام الصفقة حال حدوثها.

ولم يلعب أي أراوخو أي مباراة منذ بداية الموسم، بينما لعب كريستنسن مباراة واحدة.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أتالانتا صاحب الصدارة.