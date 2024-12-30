تقرير: أرسنال يتقدم على منافسيه في صراع ضم مرموش

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 14:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشف تقرير إنجليزي عن تقدم أرسنال في سباق المنافسة على ضم النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر موقع CaughtOffside الإنجليزي، أن الأندية الإنجليزية في حالة تأهب ولكن الجانرز يتقدم على منافسيه تشيلسي وليفربول لخطف اللاعب خلال فترة الانتقالات.

ووفقا للموقع الإنجليزي تواصلت إدارة أرسنال مع فرانكفورت للاستفسار عن مدى إمكانية ضم مرموش.

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أرسنال يتقدم على تشيلسي وليفربول في السباق على النجم برصيد 27 جم/أ في آخر 24 مباراة له

ويعاني أرسنال من مشاكل هجومية في ظل إصابة بوكايو ساكا ليغيب فترة طويلة، وسط افتقار الفريق للقوة الهجومية، حيث يعد مرموش توقيعا مثاليا لمنح أرسنال خيارات هجومية متعددة.

مرموش والذي تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو هو أحد أبرز المهاجمين في أوروبا منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة ثلاثة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

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