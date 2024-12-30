أنشيلوتي عن تدريب روما: أنا سعيد في مدريد.. والعقود يمكن فسخها أو تمديدها

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 14:04

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على الأنباء التي ترددت عن ارتباطه بالانتقال لتدريب نادي روما.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات لإذاعة أنشيو لو سبورت: "كلاوديو رانييري صديقي وهو يؤدي بشكل جيد للغاية في روما، لدي ذكريات رائعة ومن الواضح أنني مرتبطا بروما".

واستدرك: "لكن هناك فارق بين القول والفعل، وأنا سعيد هنا ولا يزال لدي عقد لمدة عامين، ولا أريد التفكير في مستقبلي".

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ولعب أنشيلوتي بقميص روما خلال الفترة من 1979 حتى 1987 قبل الانتقال لنادي ميلان والبقاء ضمن صفوفه حتى الاعتزال عام 1992.

وعن عقده مع ريال مدريد، رد معلقا: "لا أعرف إلى متى سأبقى، العقود يمكن فسخها ويمكن أيضا تمديدها".

وأكمل: "الدائرة لا تُغلق أبدًا في مدريد، عندما تفوز بلقب تفكر دائمًا في اللقب التالي الذي ستفوز به، هذا يبقيني متحمسًا، أحب التدريب كل يوم، إنه شيء لم أفكر فيه بعد."

ويقود أنشيلوتي ريال مدريد في فترته الثانية مع الفريق منذ عام 2021، ويستمر تعاقده حتى صيف 2026.

ونجح أنشيلوتي قيادة ريال مدريد للتتويج بـ3 بطولات لدوري الأبطال وبطولتين لكأس العالم للأندية وبطولتين للدوري الإسباني ومثلهما لكأس إسبانيا، بالإضافة إلى بطولتين للسوبر الإسباني، وأخيرًا التتويج ببطولة كأس إنتركونتننتال.

ورد أنشيلوتي على إقالة باولو فونسيكا من تدريب ميلان: "في النهاية المدرب يتم إقالته عندما لا تسير الأمور كما يرام، هذا ليس عدلا ولكن للأسف هذا ما يحدث، ومازلت أعتقد أن هذا جزء من وظيفتي، لقد تم إقالتي عدة مرات".

وقاد أنشيلوتي فريق ميلان خلال الفترة من 2001 حتى 2009 وهي الفترة الأطول في مسيرته التدريبية.

وتوج أنشيلوتي مع ميلان ببطولتين لدوري الأبطال ومثلهما للسوبر الأوروبي ولقب لكل من كأس العالم للأندية وبطولة الدوري والكأس والسوبر الإيطاليين.

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