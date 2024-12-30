سبورت: ريال مدريد يفكر بالتعاقد مع زوبيميندي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود تفكير داخل ريال مدريد للتعاقد مع مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.

ويرغب ريال مدريد في دعم وسط ملعبه بعد اعتزال توني كروس وهبوط مستوى أوريلين تشواميني في الموسم الحالي.

كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق يريد التعاقد مع لاعب وسط بمواصفات رودري يمكنه تقديم الإضافة الهجومية مع السيطرة على وسط الملعب.

وسينتظر ريال مدريد إلى الصيف المقبل إذا أراد التحرك من أجل زوبيميندي والذي يعد خروجه صعبا في يناير المقبل.

لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما أيضا جلب أنظار أكثر من فريق آخر مثل ليفربول ومانشستر سيتي خلال الفترة الماضية ولكنه رغب في الاستمرار بريال سوسيداد بسبب سعادته بالحياة في سان سيباستيان.

وقدم زوبيميندي أداء رائع مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 خاصة بعد غياب رودري بسبب الإصابة وحجز مقعدا أساسيا له في المنتخب.

وكان زوبيميندي قد كشف عن رفضه لعرض للانضمام إلى ليفربول في الصيف الماضي بسبب وجود أهداف لم يحققها بعد مع سوسيداد.

ولم يلعب زوبيميندي في أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

وسبق وأن رفض الانضمام إلى أرسنال وبايرن ميونيخ في الأعوام السابقة.