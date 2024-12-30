كأس الخليج - رينار: نسعى لفرض أسلوبنا أمام عمان.. ومشاركة الدوسري أعطت حافزًا للفريق

أثنى الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية على أداء لاعبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة خليجي 26 المقامة في الكويت.

وحل المنتخب السعودي وصيفا في المجموعة الثانية خلف البحرين متصدر المجموعة التي ضمت أيضا العراق واليمن.

وأوضح رينار في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عمان: "الجيل الحالي للسعودية رائع والجميع سيتذكره بسبب ما قدموه في مونديال 2022".

وأضاف: "إذا أراد لاعبو الجيل الحالي ترسيخ أسمائهم يجب أن يتوجوا بلقب كأس الخليج".

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره العماني متصدر المجموعة الأولى في تمام الرابعة والنصف عصر الثلاثاء.

وعن مواجهة نصف النهائي "مباراة عمان لن تكون سهلة ونحن حريصون دائما على فرض أسلوب لعبنا وليس التأقلم على أسلوب الخصم".

وتحدث رينار عن نجم الأخضر سالم الدوسري "لم يكن قادرا على المشاركة في البطولة ولكنه أصر على المشاركة ما أعطى حافزًا كبيرًا للفريق".

ونجح المنتخب السعودي في تأمين وصافة المجموعة بعد الفوز على حساب العراق بنتيجة 3-1، ليوجه رسالة إلى الجماهير: "لم أتوقع الحضور الجماهيري في مباراة العراق، وأشكر الجماهير على دعمها الكبير".