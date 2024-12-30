كأس الخليج - رينار: نسعى لفرض أسلوبنا أمام عمان.. ومشاركة الدوسري أعطت حافزًا للفريق

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

أثنى الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية على أداء لاعبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة خليجي 26 المقامة في الكويت.

وحل المنتخب السعودي وصيفا في المجموعة الثانية خلف البحرين متصدر المجموعة التي ضمت أيضا العراق واليمن.

وأوضح رينار في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عمان: "الجيل الحالي للسعودية رائع والجميع سيتذكره بسبب ما قدموه في مونديال 2022".

أخبار متعلقة:
رسالة نارية من البليهي لـ يونس محمود: قف قبل أن تتحدث عن السعودية كأس الخليج – السعودية تضحك أخيرا.. الأخضر يفوز على العراق ويتأهل لنصف النهائي كأس الخليج - سالم الدوسري يقود السعودية أمام العراق.. وأيمن حسين أساسي

وأضاف: "إذا أراد لاعبو الجيل الحالي ترسيخ أسمائهم يجب أن يتوجوا بلقب كأس الخليج".

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره العماني متصدر المجموعة الأولى في تمام الرابعة والنصف عصر الثلاثاء.

وعن مواجهة نصف النهائي "مباراة عمان لن تكون سهلة ونحن حريصون دائما على فرض أسلوب لعبنا وليس التأقلم على أسلوب الخصم".

وتحدث رينار عن نجم الأخضر سالم الدوسري "لم يكن قادرا على المشاركة في البطولة ولكنه أصر على المشاركة ما أعطى حافزًا كبيرًا للفريق".

ونجح المنتخب السعودي في تأمين وصافة المجموعة بعد الفوز على حساب العراق بنتيجة 3-1، ليوجه رسالة إلى الجماهير: "لم أتوقع الحضور الجماهيري في مباراة العراق، وأشكر الجماهير على دعمها الكبير".

السعودية عمان رينار كأس الخليج خليجي 26 سالم الدوسري
نرشح لكم
الرياضية السعودية: تعطل صفقة انضمام تاليسكا إلى فنربشخة التركي كأس الخليج - تعديل موعد المباراة النهائية.. وتغيير وحيد في المربع الذهبي تقرير: اتجاه لتأجيل مباريات كأس الملك بسبب خليجي 26 كأس الخليج - رينار: تصريحات يونس محمود جعلتنا أقوى.. والوصول للمربع الذهبي ليس مرضيا انتهت كأس الخليج - السعودية (3)-(1) العراق كأس الخليج - سالم الدوسري يقود السعودية أمام العراق.. وأيمن حسين أساسي الهلال يعلن إصابة الشهراني في الركبة.. وغيابه 3 أشهر وكيله: الهلال لن يتخلى عن لودي من أجل نيمار
أخر الأخبار
رغم إهداره ضربة جزاء.. رئيس إنبي يصرف مكافأة لـ كالوشا 33 دقيقة | الدوري المصري
سجل ركلة ترجيح.. النني يشارك في عودة الجزيرة لإقصاء العين من كأس الرابطة 55 دقيقة | المحترفون
في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت ساعة | الدوري المصري
فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويعود للانتصارات ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – إبسويتش (2)-(0) تشيلسي.. جووووول الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) نيوكاسل.. شوط مأساوي في أولد ترافورد ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: المحكمة ترفض طلب برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - إريكسن يعوض برونو طريد يونايتد.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم