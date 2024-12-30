الرياضية السعودية: تعطل صفقة انضمام تاليسكا إلى فنربشخة التركي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعطل انضمام البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر إلى فنربشخة التركي.

وذكرت الرياضية أن اللاعب طالب تراجع عن التوقيع لنادي فنربشخة مطالبا بزيادة راتبه.

وكان مقررًا أن ينضم تاليسكا إلى فنربشخة بعقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وأوضحت الصحيفة السعودية: "تاليسكا طلب بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر".

ووفقا لما ذكرته التقارير السعودية فإن النصر وافق على رحيل تاليسكا إلى فنربشخة على أن يتحمل جزءًا من راتب اللاعب البرازيلي.

وانضم تاليسا إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 102 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.