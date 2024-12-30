وفاة ناشئ سموحة للكرة الطائرة والنادي يلغي الاحتفالات
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 13:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي سموحة وفاة عمر شعراوي لاعب فريق المرتبط للكرة الطائرة، اليوم الإثنين.
وقرر مجلس إدارة نادي سموحة إلغاء كافة الاحتفالات حدادًا على وفاة لاعبه عمر شعراوي.
ويلعب شعراوي ضمن فريق تحت 15 سنة يف نادي سموحة.
ونعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة نادي سموحة وأسرة اللاعب.
كما نعى الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللاعب الراحل، مقدما العزاء لنادي سموحة وأسرة اللاعب وزملائه.
نرشح لكم
طائرة – خبر في الجول.. الأهلي يوافق على طلب عبد الله عبد السلام بالرحيل إلى السويحلي الليبي كرة طائرة – محمد سراج رئيسا لبعثة الأهلي في البطولة العربية بقطر كرة طائرة - قرعة البطولة العربية للأندية بمشاركة الأهلي والزمالك كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن في بطولة العالم للأندية بالخسارة من فيرو انتهت كرة طائرة - سيدات الزمالك 0-3 فيرو الإيطالي.. نهاية المباراة طائرة - سيدات الزمالك يخسرن المباراة الثانية في كأس العالم للأندية كرة طائرة - تشخيص إصابة فريدة العسقلاني.. وموقفها من استكمال بطولة العالم للأندية طائرة – سيدات الزمالك يخسرن من تيانجين بوهاي في افتتاح كأس العالم للأندية