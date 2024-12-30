وفاة ناشئ سموحة للكرة الطائرة والنادي يلغي الاحتفالات

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

عمر شعراوي لاعب سموحة الراحل للكرة الطائرة

أعلن نادي سموحة وفاة عمر شعراوي لاعب فريق المرتبط للكرة الطائرة، اليوم الإثنين.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة إلغاء كافة الاحتفالات حدادًا على وفاة لاعبه عمر شعراوي.

ويلعب شعراوي ضمن فريق تحت 15 سنة يف نادي سموحة.

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ونعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة نادي سموحة وأسرة اللاعب.

كما نعى الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللاعب الراحل، مقدما العزاء لنادي سموحة وأسرة اللاعب وزملائه.

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