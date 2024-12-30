عمر فايد: هذا ما دار مع مورينيو وأحلم بالانضمام لـ برشلونة.. وانتقلت إلى بيرشوت بعد مكالمة كاوت

كشف عمر فايد عن تفاصيل حديثه مع جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة التركي.

وأوضح فايد في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر 2: "تحدثت مع جوزيه مورينيو بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي وأبلغني أنه تابعني في الأولمبياد".

ويلعب عمر فايد معارا من فنربشخة إلى بيرشوت البلجيكي منذ بداية الموسم.

وأكمل: "فضلت عرض بيرشوت البلجيكي بعد مكالمة فيديو مع النجم الهولندي ديرك كاوت مدرب الفريق، وأريد الحصول على خبرات من التجربة البلجيكية للحصول على خطوة أكبر سواء في فنربشخة أو نادي كبير في بلجيكا".

ديرك كاوت هو نجم المنتخب الهولندي ونادي فينورد وليفربول وفنربشخة السابق.

وأضاف "انضممت للفريق بعد 9 جولات في الدوري البلجيكي والفريق جمع نقطتين فقط، ولكن وضع الفريق الآن جيد وبدأنا في جمع النقاط، وأتمنى المساهمة معهم في البقاء بالدوري البلجيكي".

وعن العروض المصرية، رد معلقا "كنت سعيدا برغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في ضمي، ولكن رغبتي هي الاحتراف الأوروبي، ولن أعود إلى مصر".

وأشار "كانت رغبتي هي الاحتراف مبكرًا، هناك لاعبون يبلغون من العمر 17 عاما يلعبون مع المنتخب الأول".

وعن المشاركة في الأولمبياد، كشف عمر فايد عن تفاصيل ما دار مع مدرب منتخب إسبانيا: "مدرب إسبانيا أبلغنا بعد مواجهتنا في دور المجموعات بأولمبياد باريس أننا سنلتقي في المباراة النهائية".

وحقق المنتخب المصري الفوز على إسبانيا 2-1 ليتصدر المجموعة الثالثة التي ضمت أيضا جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان بعد جمع 7 نقاط.

وعن طرده أمام فرنسا في نصف النهائي، رد: "طردي كان سببه الإنذار الأول الذي حصلت عليه".

وسرد "كنا متقدمين أمام فرنسا على أرضها ووسط جماهيرها حتى الدقيقة 83، 7 دقائق ونتأهل للمباراة النهائية، كنا في حلم، بعد اتجاه الحكم للفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء ضدي اتجهت نحوه وقبل حديثي فوجئت بحصولي على الإنذار الأول، لم تكن قلة خبرة، ولكنه قرار في جزء من الثانية".

وتعليقا على الخسارة أمام المغرب 6-0 في مباراة الميدالية البرونزية: "إذا أعيدت المباراة 100 مرة لن نخسر بتلك النتيجة، قبلها بأشهر واجهنا المغرب على ملعبها في حضور 70 ألف متفرج في نهائي أمم إفريقيا وكنا ناقصين العدد من الدقيقة 14 ولعبنا أشواطا إضافية بعد مباراة كبيرة

وعدّد أسباب الخسارة "الإصابات وغياب اللاعبين عن حالتهم الطبيعية كان السبب وراء الخسارة الكبيرة أمام المغرب".

وعبر عن أمنيته بالانضمام للمنتخب الأول "الجهاز الفني للمنتخب لم يتواصل معي، وعدم انضمامي للمنتخب هو القرار الجهاز الفني أحترمه بالطبع، وأتمنى أن أتواجد مع المنتخب في أقرب وقت"

وأتم "أتمنى الاحتراف في الدوري الإنجليزي ولكن حلمي اللعب في برشلونة".