جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين عقب مباراة الاتحاد السكندري.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل الأول من يناير.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، قبل مواجهة الأهلي أمام إنبي المقررة مساء اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الرابعة لمسابقة كأس الكونفدرالية يوم الأحد 5 يناير على استاد الجيش في برج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات