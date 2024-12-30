جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين عقب مباراة الاتحاد السكندري.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل الأول من يناير.

أخبار متعلقة:
عضو إدارة الاتحاد السكندري: يقولون إن عبد الغني لا يستحق الطرد أمام الزمالك.. ماذا استفدت أنا؟ طه عزت يكشف سبب عدم حرمان الزمالك من الجماهير وعدم إلغاء تأجيل مباراة الأهلي الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، قبل مواجهة الأهلي أمام إنبي المقررة مساء اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الرابعة لمسابقة كأس الكونفدرالية يوم الأحد 5 يناير على استاد الجيش في برج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات

الكونفدرالية الزمالك جروس الدوري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة الاتحاد السكندري يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الزمالك التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة تشكيل الأهلي - عودة شوبير.. وكوكا وأفشة أساسيان أمام إنبي "سقطت نتيجة الاحتكاك".. لاعب الاتحاد يرد على واقعة طرده أمام الزمالك سامي: نستطيع التتويج بالدوري إذا تواجد العدل.. والبطولات ليست حكرا على الأهلي والزمالك هاني سعيد: نتحفظ على قرارات لحنة الانضباط.. وموقفنا من ضم زيزو
أخر الأخبار
دوري المحترفين - دجلة يواصل مطاردة المقاولون.. وتعادل أسوان وبلدية المحلة 28 ثاتيه | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يشكو طاقم تحكيم مباراته ضد الزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الأهلي يعلن انتقال عبد الله عبد السلام إلى السويحلي الليبي 37 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - استبعاد إبراهيم عادل وأوباما يقود هجوم بيراميدز أمام خماسي دفاعي للجونة 46 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: ميكالي وافق على تخفيض راتبه مع منتخب مصر للشباب.. والعقد مستمر حتى الآن 46 دقيقة | منتخب مصر
دي بروين: أتمنى أن تتحسن لياقتي البدنية 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري