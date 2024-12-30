"فعلت كل ما في وسعي".. فونسيكا يعلن رحيله عن ميلان
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 10:47
كتب : FilGoal
أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي رحيله عن تدريب الفريق.
وتعادل ميلان أمام روما على ملعب سان سيرو بهدف لمثله في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.
وقال فونسيكا ردًا للصحفيين على أنباء إقالته في تصريحات نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا: "هذا صحيح، ضميري مرتاح لأنني فعلت كل ما في وسعي".
وذكرت تقارير إيطالية أن سيرجيو كونسيساو سيحل محل فونسيكا في تدريب ميلان.
وخاض فونسيكا مع ميلان 24 مباراة في كافة البطولات حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر في مثلهم.
ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة في المركز الثامن.
ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس يوم 3 يناير المقبل في نصف نهائي السوبر الإيطالي في المقررة في العاصمة السعودية الرياض.
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