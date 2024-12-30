مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر.. الأهلي أمام إنبي ومواجهات في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

احتفال الأهلي بهدف يحيى عطية الله

يلتقي مساء اليوم الإثنين النادي الأهلي أمام مضيفه إنبي في الجولة السابعة من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

كما تستأنف جولة الدوري الإنجليزي بـ3 مباريات.

ويمكنك متابعة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 بالضغط هنا

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × بيراميدز 5 مساءً على أون تايم سبورتس 2

إنبي × الأهلي 5 مساءً على أون تايم سبورتس 1

فاركو × سموحة 8 مساءً على أون تايم سبورتس 2

زد × بتروجت 8 مساءً على أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × نيوكاسل 10 مساءً على بي ان سبورتس 1

إبسويتش تاون × تشيلسي 9:45 مساءً على بي ان سبورتس 2

أستون فيلا × برايتون 9:45 مساءً على بي ان سبورتس 3

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

الجزيرة × العين 5:45 مساء

الأهلي الدوري الإنجليزي الدوري المصري أرسنال مواعيد مباريات اليوم
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