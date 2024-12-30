مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر.. الأهلي أمام إنبي ومواجهات في الدوري الإنجليزي

يلتقي مساء اليوم الإثنين النادي الأهلي أمام مضيفه إنبي في الجولة السابعة من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

كما تستأنف جولة الدوري الإنجليزي بـ3 مباريات.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × بيراميدز 5 مساءً على أون تايم سبورتس 2

إنبي × الأهلي 5 مساءً على أون تايم سبورتس 1

فاركو × سموحة 8 مساءً على أون تايم سبورتس 2

زد × بتروجت 8 مساءً على أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × نيوكاسل 10 مساءً على بي ان سبورتس 1

إبسويتش تاون × تشيلسي 9:45 مساءً على بي ان سبورتس 2

أستون فيلا × برايتون 9:45 مساءً على بي ان سبورتس 3

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

الجزيرة × العين 5:45 مساء