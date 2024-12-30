طه عزت يكشف سبب عدم حرمان الزمالك من الجماهير وعدم إلغاء تأجيل مباراة الأهلي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية عن سبب عدم معاقبة الزمالك بالحرمان من جماهيره رغم تعرضه للعقوبة للمرة الثالثة

وقال عزت في تصريحاته لقناة دي إم سي: "الزمالك عوقب مرتين بسبب سباب الجماهير قبل مباراة طلائع الجيش، وتقرير الحكم وتقرير المراقب ليس بهما ما يخص الجماهير سوى رمي الزجاجات".

وأوضح "لائحة العقوبات تفرق بين السباب الجماهيري ورمي المقذوفات، وبالتالي لم يتم توقيع عليه عقوبة الحرمان من الجماهير التي تأتي مع تكرار السباب للمرة الثالثة".

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وبسؤاله عن عقوبات لجنة الانضباط التي تأخر صدورها قال: "هل يمكن أن أؤجل إصدار أي عقوبة بسبب ظروف مثل لعب السوبر؟ لا. أنا لا أتعامل مع نادٍ أو اثنين بل 18 ناديا وتأجيل العقوبات يمثل ظلما لفرق أخرى".

وأضاف "لجنة الانضباط مستقلة وقراراتها نافذة وهي المختصة بالتعامل مع الأمور التي تخص لقطات منصات التواصل الاجتماعي التي لا نعترف بها في لائحة المسابقة، وبمجرد أن نتسلم قرارات لجنة الانضباط من اتحاد الكرة سيتم تنفيذها".

وأوضح "هبوط فريقين وصعود 3 وإقامة الدوري بعدد فردي في الموسم المقبل؟ تمت الموافقة على ذلك ولكل مقترح جانب إيجابي وجانب سلبي. الأمر السلبي هنا هو أن هناك فريق لن يلعب في كل جولة، ولكن الأندية كانت تفكر في أن هبوط 3 فرق من مجموعة الموسم الحالي المكونة من 9 فرق يعني هبوط ثلث المتنافسين".

وتابع "الأهلي كان لديه مباراة مع شباب بلوزداد وكان مقررا لها 13 ديسمبر ثم نقلت إلى يوم 22 ديسمبر الذي كان مقررا للعب مباراة سموحة، بسبب تأهل الأهلي لكأس إنتركونتيننتال، فأعدنا جدولة مباراة الأهلي وسموحة في 7 يناير".

وأكمل "بعد خروج الأهلي أمام باتشوكا يوم 14 لم يكن ممكنا أن أتصل بسموحة وأطلب منهم لعب المباراة يوم 18 لأن هذا سيربك برنامج عمل الفريق".

وعن عدم معاقبة نبيل عماد لاعب الزمالك بسبب شد الحكم أمين عمر قال: "عقوبة شد نبيل عماد للحكم أمين عمر؟ لا يمكن لإدارة المسابقات توقيع عقوبة تتخطى الحكم. الحكم لم ينذر اللاعب ولم يذكر الواقعة في تقريره ولم يعتبرها ترقى للإهانة".

رابطة الأندية الدوري المصري
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