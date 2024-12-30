عضو إدارة الاتحاد السكندري: يقولون إن عبد الغني لا يستحق الطرد أمام الزمالك.. ماذا استفدت أنا؟

أبدى محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري استياءه من أداء التحكيم في مباراة الفريق أمام الزمالك.

وقال سلامة في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "حين يقال إن لاعبنا لا يستحق الطرد بعد خسارة النقاط الثلاث، ماذا استفدت أنا"؟

وأضاف "سنتقدم بشكوى رسمية أمام اتحاد الكرة بسبب ما حدث".

وأكمل "هناك أخطاء متكررة، والكل يتأثر بها ولكن هذا ليس ذنبنا جميعا. يجب أن يتم حل أزمة التحكيم بقرار حاسم من اتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وتابع "نحن أندية جماهيرية ونعاني ما يكفينا من الضغط سواء من الجماهير أو قلة الموارد، ولا يمكن السكوت على هذا الوضع".

وخسر الاتحاد السكندري أمام الزمالك 2-0 في الجولة السابعة.

وشهدت المباراة طرد عبد الغني محمد لاعب الاتحاد بالإنذار الثاني بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء، قبل هدفي الأبيض.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.