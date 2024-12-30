بعد أقل من نصف موسم.. رومانو: ميلان على أعتاب إقالة فونسيكا ويتفق مع بديله

اقترب نادي ميلان من إقالة باولو فونسيكا المدير الفني للفريق.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن الروسونيري يقترب أكثر من أي وقت مضى لإقالة فونسيكا.

وأفاد رومانو أن ميلان يناقش الأمر داخليا قبل إخبار فونسيكا بالقرار.

وكشف رومانو أن ميلان اتفق مع سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لـ بورتو البرتغالي.

ووفقا لرومانو فإن فونسيكا وافق على تدريب ميلان وسيمتد عقده حتى صيف 2026.

وينتظر فونسيكا ووكيله جورج مينديش الخطوات الرسمية لإقالة فونسيكا قبل إعلان تعيينه.

ولعب ميلان 24 مباراة تحت قيادة فونسيكا وفاز في 12 لقاء، وتعادل وخسر في 6 مباريات.

وسجل فريقه 44 هدفا، بينما استقبل 27 آخرين.

وتعادل ميلان مع منافسه روما بهدف لكل فريق المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواصل ميلان تذبذب النتائج إذ في المباريات الـ5 الأخيرة في بطولة الدوري فاز مرتين وتعادل مثلهما وخسر مرة واحدة.

وكانت جماهير ميلان قد هاجمت اللاعبين أثناء احتفال النادي بأعياد الميلاد وشتمت الكثير منهم.

وطرد باولو فونسيكا بسبب اعتراضه ومطالبته لركلة جزاء لفريقه.

وابتعد ميلان عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بل ويتبقى لبولونيا مباراة من شأنها تبعده أكثر.

وأصبح الآن طموح الميلان اللحاق لمركز مؤهل لبطولة أوروبية نظرا لفارق النقاط الذي يزيد بجولة بعد جولة وتذبذب نتائجه.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ميلان للنقطة 27 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد الروسونيري بفارق 8 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما يبتعد بفارق 5 نقاط عن فيورنتينا المحتل للمركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، ومثلهم عن يوفنتوس صاحب المركز المؤهل لدوري المؤتمرات.

ولميلان مباراة مؤجلة ضد بولونيا ستلعب في وقت لاحق.

ولعب كونسيساو من قبل في إيطاليا مع لاتسيو وإنتر وبارما.