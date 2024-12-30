مواصلة تذبذب النتائج.. ميلان يتعادل مع روما ويبتعد عن المراكز الأوروبية

تعادل ميلان مع منافسه روما بهدف لكل فريق المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل تيجاني ريندرز هدف ميلان، بينما أحرز باولو ديبالا لروما.

ويواصل ميلان تذبذب النتائج إذ في المباريات الـ5 الأخيرة في بطولة الدوري فاز مرتين وتعادل مثلهما وخسر مرة واحدة.

وكانت جماهير ميلان قد هاجمت اللاعبين أثناء احتفال النادي بأعياد الميلاد وشتمت الكثير منهم.

وطرد باولو فونسيكا بسبب اعتراضه ومطالبته لركلة جزاء لفريقه.

السان سيرو يغلي.. غضب ومطالبات من ميلان بركلة جزاء والحكم يطرد المدرب فونسيكا 🟥#ميلان_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/2xDxA5IHY9 — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 29, 2024

وابتعد ميلان عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بل ويتبقى لبولونيا مباراة من شأنها تبعده أكثر.

وأصبح الآن طموح الميلان اللحاق لمركز مؤهل لبطولة أوروبية نظرا لفارق النقاط الذي يزيد بجولة بعد جولة وتذبذب نتائجه.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ميلان للنقطة 27 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد الروسونيري بفارق 8 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما يبتعد بفارق 5 نقاط عن فيورنتينا المحتل للمركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، ومثلهم عن يوفنتوس صاحب المركز المؤهل لدوري المؤتمرات.

ولميلان مباراة مؤجلة ضد بولونيا ستلعب في وقت لاحق.

ووصل روما للنقطة 20 في المركز العاشر.

وافتتح ريندرز النتيجة في الدقيقة 16 بعد تمريرة حاسمة من يوسف فوفانا وسدد الكرة مباشرة داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

مرتدة مثالية وهدف أول.. تيجاني يسجل الهدف الأول للميلان ويشعل القمة مبكراً #ميلان_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/X8m7lrdVjt — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 29, 2024

وتعادل ديبالا للجيالوروسي في الدقيقة 23 بعد صناعة رائعة من ارتم دوفبيك بالكعب سددها ديبالا مباشرة في الهواء.