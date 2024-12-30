دربي إيطالي في كرواتيا.. كانافارو يتولى تدريب دينامو زغرب

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

أعلن نادي دينامو زجرب تعيين الإيطالي فابيو كانافارو كمدرب للفريق.

ولم يكشف النادي عن مدة عقد كانافارو.

وسيكون دربي كرواتيا إيطاليا، إذ يدرب جينارو جاتوزو هايدوك سبليت.

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وأنقذ كانافارو أودينيزي الموسم الماضي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وتولى بطل العالم كلاعب في 2006 أودينيزي في 6 مباريات وفاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر مرة واحدة.

وأنهى أودينيزي الموسم الماضي محتلا المركز الـ15 برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ورحل كانافارو بنهاية الموسم السابق عقب نجاحه في تنفيذ ما طلبته إدارة أودينيزي.

وكانت هذه التجربة هي الأولى لكانافارو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إذ درب بينيفينتو فقط في الـ Serie B .

ويحتل دينامو زغرب حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكرواتي بفارق 7 نقاط عن رييكا المتصدر وهايدوك سبليت الوصيف.

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