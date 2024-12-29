قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

أصدر كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك قرارا عقب مواجهة الفريق ضد الاتحاد السكندري.

وعاد الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى بفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقرر جروس إعطاء اللاعبين راحة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة المصري في الكونفدرالية.

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ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ جروس مع الزمالك بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وطلائع الجيش بهدفين.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 5 يناير المقبل على ملعب برج العرب.

وانتصر الزمالك على المصري في الجولة الماضية بهدف.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبلاك بولز ثانيا بأربعة نقاط بالتساوي مع المصري الثالث.

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