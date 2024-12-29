محمود بسيوني حكما لـ إنبي والأهلي.. وعودة محمد عادل لمباريات الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري.

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة إنبي والأهلي، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب، وشهاب راشد، وجلال أحمد حكما رابعا.

ومحمد معروف للفيديو ويعاونه يوسف البساطي.

وتعد المباراة هي الثانية التي يديرها بسيوني للأهلي هذا الموسم، بعد لقاء سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري والذي انتهى بفوز الأحمر 5-2.

بينما لم يتولى بسيوني إدارة أي مباراة لفريق إنبي هذا الموسم.

أما مباراة فاركو وسموحة يديرها محمود وفا، ويعاونه أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري، وأسامة إسماعيل حكما رابعا.

ومحمد الشناوي للفيديو، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويدير محمد عادل مباراة زد وبتروجت ويعاونه محمد فاروق وإبراهيم السوداني، ومحمد الغازي حكما رابعا.

وصبحي العمراوي للفيديو ويعاونه أحمد لطفي.

وتعد المباراة هي الأولى لمحمد عادل منذ لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وأخيرا يدير محمد الصباحي مباراة الجونة ضد بيراميدز، ويعاونه محمد محمود لطفي ومحمود حسين، وأحمد ناصر حكما رابعا.

ومحمود الدسوقي للفيديو ويساعده هاني العراقي.