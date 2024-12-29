الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو

يرى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق تعادل مرتين بفعل فاعل قاصدا مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

وقال سالم لقناة أون تايم سبورتس: "تعادل المباراتين الماضيتين كانا بفعل فاعل، لكن الآن نحن في صدارة الدوري، أخطاء الحكام كانت كارثية وقدمنا شكوى".

وأضاف "زيزو لاعب كبير وأحد رموز الزمالك، ولا أعتقد أن الجمهور وجه رسالة خاصة له، الرسائل كانت عامة وليست مقصودة للاعب معين".

وأكمل "الإدارة لديها حدود لصرف الأموال واللاعبين من حقهم الحصول على أعلى قيمة مالية".

وواصل "زيزو متمسك بالزمالك والعكس صحيح، كل الأرقام التي خرجت ليست حقيقية، لكن ملف التجديد لم يحسم حتى الآن".

وتابع "ممدوح عباس لم يجلس مع زيزو، عندما ينتهي الأمر سنعلن عنه".

وشدد "لا نريد أن نتهم أي لاعب بأنه شيطان بسبب طلباته، فالأمور تخضع لعملية مفاوضات".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون تحملوا الكثير الفترة الماضية، ونتمنى انتهاء أزمة الجزيري، فالأمر يعود إلى صعوبة توفير الدولار".

وعاد الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى بفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.