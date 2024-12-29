"لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة

كشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة عن مقترح لإنشاء شركة خاصة لكرة القدم بالنادي.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إنشاء شركة الكرة بميزانية منفصلة عن ميزانية النادى هو الحل الأمثل لحل أزمة غضب البعض من مصروفات فريق الكرة".

وأضاف "تقدمت بمقترح لإنشاء شركة الكرة وطرح أسهمها في البورصة المصرية".

وتابع "ميزانية فريق الكرة ارتفعت بشكل ملحوظ مع زيادة قيمة التعاقدات نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ووجدنا غضب من بعض اعضاء الجمعية العمومية بشأن إنفاق كرة القدم".

وأكمل "هذا ما يدفعنا للجوء لذلك الحل، بفصل الكرة عن النادى وإنشاء شركة خاصة بها".

واختتم "لدينا ممولين وعروض لهذا الأمر وسنعمل عليه بكل قوة بعد موافقة مجلس إدارة النادى على المقترح".

وخسر سموحة من غزل المحلة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وأعلن سموحة تغريم كل لاعب 50 ألف جنيه عقب الخسارة من غزل المحلة.

كما أعلن النادي السكندري إيقاف صرف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج.