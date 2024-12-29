مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد

أقر كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك أنه تحدث مع سيف الدين الجزيري عقب أزمته بسبب عدم حصوله على مستحقاته لفترة.

وعاد الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى بفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على الاتحاد السكندري مهم للغاية".

وأضاف "كان من المهم الفوز باللقاء واللعب بطريقة جيدة، الأمور أصبحت أسهل بعد طرد لاعب من الاتحاد السكندري".

وأكمل "الزمالك لعب بشكل أفضل من مباراتي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سواء وقت حيازة الكرة أو بدونها".

وواصل "كنا نريد أن ننهي هذا العام بتحقيق الفوز، وسنعمل على مواصلة مسيرة الانتصارات".

وشدد "سعيد بأداء اللاعبين، لكن هناك الأمور سنعمل على تطويرها داخل الفريق".

وأردف "الزمالك كان جيدا للغاية على المستوى الهجومي في أخر ربع ساعة من المباراة، ولذلك ليس من الضروري إجراء جميع التغييرات".

وتابع "أتولى المسؤولية منذ أسبوعين ولذلك أعمل على حل كل العقبات التي تواجه الفريق وتحقيق الفوز وعدم استقبال أي أهداف".

وأوضح "عدم مشاركة الأجانب؟ الأمر ليس له علاقة بلاعبين أجانب أم مصريين، أرى الأفضل في التدريب وأعتمد عليه في التشكيل الأساسي".

وكشف "خروج ميشالاك وزياد كمال من حساباتي؟ سأرد في المستقبل على كل ما يخص اللاعبين وستكون الأمور إيجابية بالنسبة للزمالك، بعيدا عن قناعاتي في اللاعبين فالأفضل اليوم أن الزمالك حقق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت مع الجزيري وأكد لي أن أي أخبار انتشرت بشأنه مؤخرا ليست عن طريقه بشكل شخصي وتركيزه مع الزمالك من الناحية الفنية، وأثق في اللاعب وما قاله لي، ومن المهم أن يثق اللاعبين في كذلك".

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ جروس مع الزمالك بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وطلائع الجيش بهدفين.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.