مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

أقر كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك أنه تحدث مع سيف الدين الجزيري عقب أزمته بسبب عدم حصوله على مستحقاته لفترة.

وعاد الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى بفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على الاتحاد السكندري مهم للغاية".

أخبار متعلقة:
أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة الفوز الأول لـ جروس.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد السكندري ينفرد بصدارة هدافي الدوري.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك ضد الاتحاد

وأضاف "كان من المهم الفوز باللقاء واللعب بطريقة جيدة، الأمور أصبحت أسهل بعد طرد لاعب من الاتحاد السكندري".

وأكمل "الزمالك لعب بشكل أفضل من مباراتي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سواء وقت حيازة الكرة أو بدونها".

وواصل "كنا نريد أن ننهي هذا العام بتحقيق الفوز، وسنعمل على مواصلة مسيرة الانتصارات".

وشدد "سعيد بأداء اللاعبين، لكن هناك الأمور سنعمل على تطويرها داخل الفريق".

وأردف "الزمالك كان جيدا للغاية على المستوى الهجومي في أخر ربع ساعة من المباراة، ولذلك ليس من الضروري إجراء جميع التغييرات".

وتابع "أتولى المسؤولية منذ أسبوعين ولذلك أعمل على حل كل العقبات التي تواجه الفريق وتحقيق الفوز وعدم استقبال أي أهداف".

وأوضح "عدم مشاركة الأجانب؟ الأمر ليس له علاقة بلاعبين أجانب أم مصريين، أرى الأفضل في التدريب وأعتمد عليه في التشكيل الأساسي".

وكشف "خروج ميشالاك وزياد كمال من حساباتي؟ سأرد في المستقبل على كل ما يخص اللاعبين وستكون الأمور إيجابية بالنسبة للزمالك، بعيدا عن قناعاتي في اللاعبين فالأفضل اليوم أن الزمالك حقق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت مع الجزيري وأكد لي أن أي أخبار انتشرت بشأنه مؤخرا ليست عن طريقه بشكل شخصي وتركيزه مع الزمالك من الناحية الفنية، وأثق في اللاعب وما قاله لي، ومن المهم أن يثق اللاعبين في كذلك".

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ جروس مع الزمالك بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وطلائع الجيش بهدفين.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

الزمالك كريستيان جروس الدوري المصري الجزيري ميشالاك
نرشح لكم
طه عزت يكشف سبب عدم حرمان الزمالك من الجماهير وعدم إلغاء تأجيل مباراة الأهلي عضو إدارة الاتحاد السكندري: يقولون إن عبد الغني لا يستحق الطرد أمام الزمالك.. ماذا استفدت أنا؟ قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري محمود بسيوني حكما لـ إنبي والأهلي.. وعودة محمد عادل لمباريات الدوري الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو "لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي الفوز الأول لـ جروس.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
طه عزت يكشف سبب عدم حرمان الزمالك من الجماهير وعدم إلغاء تأجيل مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
عضو إدارة الاتحاد السكندري: يقولون إن عبد الغني لا يستحق الطرد أمام الزمالك.. ماذا استفدت أنا؟ ساعة | الدوري المصري
بعد أقل من نصف موسم.. رومانو: ميلان على أعتاب إقالة فونسيكا ويتفق مع بديله ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: أهنئ نوتيجنهام لأنهم الفريق الوحيد الذي هزمنا في 2024 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواصلة تذبذب النتائج.. ميلان يتعادل مع روما ويبتعد عن المراكز الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دربي إيطالي في كرواتيا.. كانافارو يتولى تدريب دينامو زغرب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري 3 ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل تكشف خطة مانشستر سيتي لاستغلال أوجاع برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري