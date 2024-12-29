أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي

أعرب أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم في مسابقة الدوري، وحصد الثلاث نقاط.

وشدد في تصريحاته عقب اللقاء هناك تطور في أداء الزمالك رغم ضيق الوقت أمام الجهاز الفني بعد تولي المسؤولية، مشيراً إلى أن الفريق يقدم كرة سريعة ووجه التحية للاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وواصل أمير عزمي مجاهد قائلاً: "أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك بالأمور الإيجابية، وألا يتم تضخيم المشاكل لأن الجميع يتحدث بشكل سلبي عن النادي دون التطرق للأمور الإيجابية".

وأضاف المدرب العام: "الدوري صعب والمنافسة قوية، والفترة المقبلة تحتاج إلى الجماهير لدعم اللاعبين بقوة في المباريات المهمة المرتقبة".

وقال أمير عزمي مجاهد: "أحرص على دعم تعليمات المدير الفني ولا أركز على الانتقادات التي أتعرض لها، وأعلم واجباتي وأدواري جيداً، وأحترم جروس لأنه على رأس الجهاز الفني وأنا من أفراد جهازه المعاون، وأعمل من خلال المدير الفني ولا أبحث عن اللقطة".

واختتم قائلاً: "نبذل قصارى جهدنا من أجل خدمة الزمالك، وواثق من أن الفريق مع جروس سيكون أفضل في المباريات المقبلة والأداء يتحسن بتوالي المباريات".

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.