الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 22:44
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لخوض المباراة المقبلة ضد المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.
وفاز الزمالك في المباراة السابقة على الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري المصري بهدفين دون رد.
أما المصري فخسر مباراته الماضية ضد الأهلي بهدفين دون رد.
وفي الكونفدرالية، انتصر الزمالك على المصري في الجولة الماضية بهدف.
ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبلاك بولز ثانيا بأربعة نقاط بالتساوي مع المصري الثالث.
بينما يتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة واحدة.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم 5 يناير المقبل.
وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء.
وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.
وتلعب المباراة على استاد برج العرب.
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