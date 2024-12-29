نتيجة تحدث لأول مرة.. شباب الأهلي لنصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية بالتعادل 5-5

تأهل شباب الأهلي دبي لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 5-5 مع النصر.

وكان شباب الأهلي قد فاز ذهابا بنتيجة 2-0 ما أهله للمربع الذهبي بنتيجة إجمالية 7-5.

ولأول مرة تشهد المسابقة تسجيل 10 أهداف في مباراة واحدة عبر تاريخها.

أول مباراة في تاريخ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي تشهد تسجيل 10 أهداف.. شباب الأهلي يتأهل للدور نصف النهائي لـ #كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي لمواجهة فريق الشارقة بعد التعادل أمام النصر 5-5 والتقدم بفارق هدفين في مباراتي الذهاب والإياب..#النصر_شباب_الأهلي شاهد أهداف المباراة pic.twitter.com/fNQ8omQVKE — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 29, 2024

وتقدم شباب الأهلي في دربي دبي القديم عن طريق فيريدريكو كارتيبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وأضاف مؤنس دبور الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لشباب الأهلي.

وقلص عادل تاعرابت الفارق في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، لكن دبور سجل مجددا في الدقيقة 55 لتصبح النتيجة 3-1.

الرد سريعا جاء بهدف عكسي في الدقيقة 57، وعاد دبور مجددا وسجل في الدقيقة 66 الهدف الرابع والهاتريك الخاص به بتسديدة قوية.

الدقيقة 70 شهدت هدفا من علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية لتصبح النتيجة 4-3، وبعد 3 دقائق أدرك مروان أرزفان التعادل لتصبح النتيجة 4-4.

وقلب أرزفان النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 75 ليقلب النصر الطاولة بنتيجة 5-4.

وأنهى ماتيوس ليما اللقاء بالهدف الثاني من الوقت بدلا من الضائع في الدقيقة 90+2.

وتختتم مباريات نصف النهائي بلقاء الجزيرة ضد العين وبني ياس ضد الوصل غدا الإثنين.