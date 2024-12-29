طائرة – خبر في الجول.. الأهلي يوافق على طلب عبد الله عبد السلام بالرحيل إلى السويحلي الليبي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 22:12

كتب : أحمد الخولي

احتفالات الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة - عبد الله عبد السلام

وافق النادي الأهلي على طلب عبد الله عبد السلام قائد فريق الكرة الطائرة للرجال بالرحيل عن صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله عبد السلام طلب من الأهلي فسخ تعاقد والنادي وافق بالفعل.

وذلك من أجل الانتقال إلى صفوف السويلحي الليبي في الفترة المقبلة.

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ويستعد الأهلي حاليا للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في قطر من 15 يناير إلى 26 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة في قطر في نادي قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ووقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، فيما تواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

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