الفوز الأول لـ جروس.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد السكندري

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 22:04

كتب : محمد رؤوف

الزمالك

عاد الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى بفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ كريستيان جروس مدرب الزمالك بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، وطلائع الجيش بهدفين.

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ويعود الفوز الأخير للزمالك في الدوري ضد غزل المحلة المنقوص أيضا بأربعة أهداف دون رد تحت قيادة جوزيه جوميز.

وحصل عبد الغني محمد على بطاقة صفراء أخرى وطرد في الدقيقة 57 لسقوطه داخل منطقة الجزاء للحصول على ضربة جزاء.

وللمباراة الرابعة على التوالي لم يسجل الاتحاد السكندري في الدوري وإجمالا 5 مباريات إذ خسر من بيراميدز في كأس رابطة الأندية المصرية.

وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

التشكيل

بدأ كريستيان جروس مدرب الزمالك بحسام أشرف كمهاجم، وأعاد مصطفى شلبي للتشكيل الأساسي.

وعلى الجانب الآخر دفع نيكوديموس بابافاسيليو مدرب الاتحاد السكندري ببنجامين بواتينج مهاجما.

وصف المباراة

بدأ الزمالك ضاغطا على الاتحاد السكندري في محاولة لخطف الهدف الأول، وأسفرت المحاولات تسديدة من محمد شحاتة بعدت المرمى في الدقيقة السابعة.

وتعتبر أخطر كرات الشوط الأول هي تسديدة كريم الديب الصاروخية من مسافة بعيدة للغاية تصدى لها محمد عواد في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 20 سدد حسام أشرف رأسية خطيرة بعدت المرمى قليلا.

واضطر بابافاسيليو لعمل تبديل اضطراري في الدقيقة 23 بعد إصابة فادي فريد ودخل عبد الغني محمد بدلا منه.

وواصل محمد شحاتة التسديدة وفي الدقيقة 38، لكن علت المرمى.

وأنقذ محمود حمدي (الونش) الزمالك من انفراد بعد قطع الكرة من إيمانويل أبيه في الدقيقة 45.

وأجرى بابافاسيليو تبديلا بين الشوطين بدخول إسلام سمير وخروج أحمد أيمن.

واستبسل محمود متولي في الدقيقة 46 بعد إبعاده تسديدة عبد الله السعيد القوية.

وحصل البديل عبد الغني محمد على بطاقة صفراء ثانية بعد سقوطه للحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 57.

ودخل ناصر منسي وخرج حسام أشرف في تبديل لجروس في الدقيقة 63.

وسدد عبد الله السعيد كرة صاروخية ترتطم في العارضة بعد عرضية أرضية من مصطفى شلبي في الدقيقة 65.

وبعد دقيقة واحدة فقط افتتح ناصر منسي النتيجة بعد رأسية عقب عرضية من عمر جابر، وبدأ عبد الله السعيد الهجمة بطريقة رائعة بعدما مرر ببراعة إلى عمر جابر ومنه إلى منسي.

وفي الدقيقة 72 سدد نبيل عماد كرة قوية ارتدت في مدافع الاتحاد وسكنت الشباك مضاعفا النتيجة للزمالك.

ودخل شيكابالا بدلا من مصطفى شلبي، وعاد المثلوثي مرة أخرى ليدخل بديلا لنبيل عماد.

وسيطر الزمالك على المباراة حتى حصل على نقاط المباراة كاملة.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري ناصر منسي
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