ينفرد بصدارة هدافي الدوري.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك ضد الاتحاد

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 66 من رأسية عقب عرضية من عمر جابر الذي وصل لتمريرته الحاسمة الثالثة الموسم الجاري.

وبدأ عبد الله السعيد الهجمة بعدما مرر ببراعة إلى عمر جابر ومنه إلى ناصر منسي الذي سجل.

وواصل ناصر منسي تسجيله للأهداف، إذ وصل لهدفه الخامس في الدوري مع الزمالك في الموسم الحالي.

وانفرد منسي بصدارة هدافي الدوري المصري، بعدما كان متساوي معه محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة.

ويأتي أكثر من لاعب في المركز الثاني بجانب بن حمودة وهم:

محمود زلاكة، وصديق أوجولا، وإسلام عيسى، وأحمد قندوسي.

ولعب ناصر منسي مع الزمالك 16 مباراة في موسم 2022-2023 وسجل 7 أهداف.

وفي موسم 2023-2024 شارك في 29 مباراة مسجلا 6 أهداف.

وحاليا خاض 11 مباراة وسجل 6 أهداف وتساوى مع موسمه الماضي.