كرة طائرة – محمد سراج رئيسا لبعثة الأهلي في البطولة العربية بقطر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 21:42

كتب : حسام نور الدين

فريق الأهلي - كرة طائرة

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال المشارك في البطولة العربية بقطر، خلال الفترة من 15 إلى 26 يناير المقبل.

وينسق محمد سراج مع خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بشأن تفاصيل السفر والإقامة وملاعب التدريب.

وتقام البطولة في قطر في نادي قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

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ووقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، فيما تواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي

المجموعة الثانية:

السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري

المجموعة الثالثة:

أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري

المجموعة الرابعة:

غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي

يذكر أن السويحلي الليبي هو حامل لقب البطولة العربية التي استضافتها الأردن بالفوز في المباراة النهائية على حساب قطر القطري.

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