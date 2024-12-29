قائمة الأهلي - غياب كهربا والشناوي وعمر كمال عن مباراة إنبي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com بخروج الثلاثي محمد الشناوي ومحمود كهربا من قائمة الفريق.

فيما يستمر غياب محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد

وتم استبعاد كل من: محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني - يوسف أيمن - كريم فؤاد - علي معلول - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمود كهربا

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام سموحة تقام في السابع من يناير.

بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.