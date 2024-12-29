قائمة الأهلي - غياب كهربا والشناوي وعمر كمال عن مباراة إنبي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 21:35

كتب : أحمد الخولي

احتفال الأهلي بهدف يحيى عطية الله

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com بخروج الثلاثي محمد الشناوي ومحمود كهربا من قائمة الفريق.

فيما يستمر غياب محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - ظهور هاني ومعلول في ختام الاستعدادات لمواجهة إنبي لمواجهة شباب بلوزداد.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر كافالي أو فيرزاتشي.. أحمد حسن يتذكر موقفا طريفا بشأن اختيار مدرب الأهلي الأهلي يعلن التحفظ على قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة بيراميدز

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد

وتم استبعاد كل من: محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني - يوسف أيمن - كريم فؤاد - علي معلول - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمود كهربا

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام سموحة تقام في السابع من يناير.

بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

قائمة الأهلي الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو "لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي الفوز الأول لـ جروس.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد السكندري ينفرد بصدارة هدافي الدوري.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك ضد الاتحاد مران الأهلي - ظهور هاني ومعلول في ختام الاستعدادات لمواجهة إنبي انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو 6 دقيقة | الدوري المصري
"لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد 30 دقيقة | الدوري المصري
أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي 45 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة 50 دقيقة | الكرة المصرية
نتيجة تحدث لأول مرة.. شباب الأهلي لنصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية بالتعادل 5-5 ساعة | الوطن العربي
طائرة – خبر في الجول.. الأهلي يوافق على طلب عبد الله عبد السلام بالرحيل إلى السويحلي الليبي ساعة | كرة طائرة
صلاح يصعب مهمة هالاند.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري