الدوري الإيطالي - نابولي يزاحم أتالانتا في الصدارة.. ويوفنتوس يتعادل للمرة الـ 11

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

خيفرين تورام - يوفنتوس - فيورنتينا

زاحم نابولي منافسه أتالانتا على صدارة الدوري الإيطالي، فيما تعادل يوفنتوس للمرة الـ 11 هذا الموسم وتلك المرة ضد فيورنتينا.

وأقيمت اليوم مباراتي نابولي ضد فينتسيا ويوفنتوس ضد فيورنتينا في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

نابولي × فينتسيا

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في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، أهدر روميلو لوكاكو ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وسجل البديل جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 هدف فوز نابولي بعد 9 دقائق من مشاركته كبديل.

الفوز رفع رصيد نابولي لـ 41 نقطة في المركز الثاني ويتفوق أتالانتا بفارق الأهداف.

فيما يحتل فينتسيا المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

يوفنتوس × فيورنتينا

وعلى ملعب أليانز ستيديوم، انقاد يوفنتوس للتعادل رقم 11 هذا الموسم والرابع في آخر 4 مباريات بالدوري الإيطالي.

وتقدم خيفيرين تورام بالهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 20.

وأدرك مويس كين في الدقيقة 38 التعادل للفيولا ليرتقي للمركز الثالث في صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفا.

وسجل تورام هدفا جديدا في الدقيقة 48 أعاد تورام التقدم للسيدة العجوز.

وسجل ريكاردو سوتيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87.

التعادل لم يغير من ترتيب الفريقين، فظل كلاهما في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 32 نقطة.

يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
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