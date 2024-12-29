مران الأهلي - ظهور هاني ومعلول في ختام الاستعدادات لمواجهة إنبي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 20:39

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - محمد هاني - الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته للقاء إنبي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وأقيم مران الفريق اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

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وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانا بدنيا متنوعا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة 30 دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

وشهد المران عودة محمد هاني للتدريبات الجماعية رفقة علي معلول تمهيدا لعودتهم للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الخامسة مساء غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

معلول الأهلي محمد هاني مران الأهلي
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